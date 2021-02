Lockdownmaatregelen raken Britse winkelverkopen hard

De strengere coronamaatregelen waaronder winkelsluitingen om verspreiding van het virus in te dammen slaan keihard in bij Britse winkeliers. De verkopen in de doorgaans belangrijke januarimaand, wanneer veel Britten op koopjesjacht gaan, daalden met dik 8 procent. Daarmee was de malaise in de winkelstraat, maar ook online, veel groter dan waar kenners rekening mee hielden.

Economen hielden er in doorsnee rekening mee dat de lockdownmaatregelen voor een verkoopdaling van 3 procent zouden zorgen. Volgens de Britse winkelbranchevereniging British Retail Consortium hebben de drie lockdowns die in het land al voor 22 miljard pond (25,4 miljard euro) aan omzetverlies gekost.

Lobbygroep voor bedrijven New West End Company vreest dat minstens een vijfde van de winkels in het bekende winkelgebied Oxford Street in Londen dicht zal blijven als de lockdownmaatregelen worden versoepeld.

De Britse premier Boris Johnson hoopt dat een snelle uitvoering van het vaccinatieprogramma ervoor zal zorgen dat winkels, restaurants en bars tegen de zomer weer open kunnen. Dat moet ook de werkgelegenheid een impuls geven en lokt het winkelend publiek hopelijk weer terug naar de winkelstraten, zo is de gedachte. Maar kenners rekenen erop dat een deel van omzet die nu online wordt behaald, voor de winkelstraat verloren zal blijven.