Russische mijnbouwgigant Norilsk akkoord met megaboete

De Russische mijnbouwonderneming MMC Norilsk Nickel gaat akkoord met het betalen van een boete van 2 miljard dollar. Het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor grote milieuschade nadat bij een lek vorig jaar circa 21.000 ton brandstof in de natuur was weggevloeid.

Norilsk gaat niet in beroep tegen de boete. Die beslissing houdt volgens het bedrijf verband met de duurzame ambities die het in december presenteerde. De grootste aandeelhouder van de mijnbouwonderneming, Vladimir Potanin, zei onlangs dat Norilsk “een belangrijke les heeft geleerd” op het gebied van milieu en risicomanagement.

In mei vorig jaar was een lek ontstaan in een van de tanks van het bedrijf. Norilsk weet de problemen aan smeltend permafrost, maar onderzoek wees uit dat er ook wat mis was met de constructie en het onderhoud van de tank. Ook was de tank in 2019 na reparaties weer in gebruik genomen, zonder dat daar toestemming voor was verleend.