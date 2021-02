Schiphol sluit coronajaar af met dieprode cijfers

Royal Schiphol Group heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van 563 miljoen euro. De exploitant van onder andere luchthaven Schiphol merkte een ongekende impact van de coronacrisis op de luchthavens, waardoor de passagiersstroom opdroogde.

De netto-omzet daalde op jaarbasis met 57 procent naar 688 miljoen euro, vooral door een daling van de havengelden. Daarnaast werd veel minder geld verdiend met parkeren en met andere diensten. Om voor de gedaalde inkomsten te compenseren sneed Schiphol in zijn kosten.

Zo werden activiteiten afgeschaald en werd er ingegrepen in het personeelsbestand. Aan het einde van de reorganisatie in maart zullen van de 3300 fulltimebanen er 900 zijn verdwenen. Circa 80 procent daarvan doet dat volgens topman Dick Benschop via een vrijwillige regeling of uit eigen beweging. Verder werden geen bonussen uitgekeerd aan het management. Ook werden beoogde investeringen met een kwart teruggebracht.

Het totaal aantal passagiers op alle luchthavens van de groep is met 70,9 procent gedaald naar 23,5 miljoen. Schiphol was goed voor 20,9 miljoen passagiers, wat een daling op jaarbasis met 71 procent betekende. Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague Airport naar 0,5 miljoen, respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent minder.

Ook deed Schiphol een beroep op loonsubsidieregelingen van de overheid. Daarmee was 112 miljoen euro gemoeid. Verdere overheidssteun is volgens de luchthavenuitbater niet verleend. Om over voldoende liquiditeit te beschikken heeft Schiphol voor een bedrag van ruim 2,2 miljard euro aan obligaties uitgegeven en andere kredietfaciliteiten geregeld.

Benschop wijst erop dat nationale en internationale samenwerking tussen overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties nodig is om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. “Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden”, zo zegt hij. “Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts.”

Voor 2021 rekent Schiphol op 27 miljoen tot 37 miljoen reizigers. In de loop van het jaar moet het herstel vaart krijgen. Dat heeft volgens Benschop ook te maken met de snelheid van vaccineren en het eventueel instellen van een vaccinatiepaspoort of regelingen rond testen.

Schiphol benadrukt dat de opening van Lelystad Airport, waar veel weerstand tegen is, gepland staat voor november dit jaar. Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat de opening moeten worden goedgekeurd door het parlement. Het kabinet heeft de opening controversieel verklaard. Daarmee is het aan een volgend kabinet en de Tweede Kamer om een definitief besluit te nemen. Volgens Benschop zal een nieuw kabinet in crisistijd vaart willen maken met een nieuw coalitieakkoord. Hij wilde niet speculeren over verdere vertragingen.