Vaccininstituut Intravacc wil binnen 2,5 jaar fabriek bouwen

Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek, wil binnen 2,5 jaar een nieuwe vaccinfabriek bouwen in Bilthoven. Die moet een ‘waakvlamfunctie’ krijgen om in geval van een pandemie te kunnen worden ingezet. De nieuwe fabriek moet tussen de 40 miljoen en 200 miljoen doses per jaar kunnen produceren.

De fabriek moet “Nederland in de toekomst veel minder afhankelijk maken van het buitenland in geval van een pandemie”, zegt topman Jan Groen van Intravacc. Buiten crisistijden is de fabriek beschikbaar voor de productie van vaccins van Intravacc en andere ondernemingen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus klinken er geluiden dat Nederland minder afhankelijk moet zijn van het buitenland voor onder meer de productie van medicijnen en mondkapjes. Ook om de levering van bestelde coronavaccins is veel te doen.

Daarnaast maakte Intravacc bekend in het tweede kwartaal een proeffabriek in gebruik te nemen. Daar kunnen kandidaatvaccins worden geproduceerd en getest.