KLM wil ‘toonaangevende touroperator’ worden

KLM wil een “toonaangevende touroperator” worden in Nederland en België. Volgens directeur Harm Kreulen van KLM Nederland zal de toeristische markt waarschijnlijk sneller opkrabbelen uit de coronacrisis dan de markt voor zakenreizen. Vandaar dat hij kansen ziet in het aanbieden van echte vakanties, zegt de bestuurder in een interview met Luchtvaartnieuws.nl.

“Ik verwacht dat mensen bij ons straks pakketreizen naar Europese bestemmingen en bijvoorbeeld de Antillen gaan boeken”, aldus Kreulen. KLM werkt volgens hem op dit moment al samen met verschillende touroperators die stoelen afnemen op KLM-vluchten. Daar gaat KLM dus ook mee concurreren.

“Zij hebben al aan het idee kunnen wennen toen wij de Package Deals introduceerden”, benadrukt de directeur in gesprek met de nieuwssite. Met die Package Deals kunnen mensen een KLM-vlucht combineren met een hotelboeking of huurauto. Die dienst wordt al sinds 2014 geregeld door het bedrijf Airtrade. Dat is de marktleider op het gebied van de uitgifte en verwerking van vliegtickets voor de reisbranche.

KLM heeft nu besloten om een “strategisch belang” in Airtrade te nemen, waardoor de maatschappij voor een deel eigenaar wordt. Zo zou KLM meer grip krijgen op de ontwikkeling van de technologie achter onder andere de Package Deals. “Ik vergelijk het met een huurhuis, dat je met plezier bewoont: op een gegeven moment kom je op een punt dat je waarde wilt gaan toevoegen en zaken uitbouwen. Dat kan pas echt als je een koophuis betrekt. Daarom investeren wij in Airtrade”, vertelt Kreulen.

Hoeveel geld KLM precies investeert in Airtrade, wordt niet naar buiten gebracht. Airtrade zal zelfstandig blijven opereren, met een eigen management. Voor de talloze andere reisorganisaties die gebruik maken van de diensten van het bedrijf verandert er dus niets. Afgelopen jaar stapte prijsvechter Transavia, eveneens onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, ook al in de pakketreizen. Airtrade levert ook de technologie en afhandeling voor Transavia Holidays.

Door de coronacrisis heeft Air France-KLM het heel erg moeilijk. Het Frans-Nederlandse concern leed vorig jaar een verlies van dik 7 miljard euro, werd afgelopen week bekend. Topman Ben Smith sprak van de zwaarste crisis ooit voor de luchtvaartindustrie. Bij KLM zijn vanwege de crisis al duizenden banen geschrapt. De Nederlandse en Franse overheid hebben ook al miljarden euro’s aan staatssteun beschikbaar gesteld om het bedrijf te helpen, maar waarschijnlijk is er nog meer geld nodig. Daar worden nog gesprekken over gevoerd.