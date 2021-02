Volkswagen heeft ook tekort aan accu’s

Automaker Volkswagen heeft niet alleen last van een tekort aan chips voor zijn auto’s, maar ook zijn er niet genoeg accu’s. De productie van de hybride-versie van de nieuwe Golf lijdt daaronder, zegt ondernemingsraadslid Bernd Osterloh in de Duitse krant Braunschweiger Zeitung. Volkswagen lijkt de elektrische modellen ID.3 en ID.4 voorrang te geven bij het toewijzen van accu’s.

Het hybride-model van de Golf 8 is in Europa goed voor 40 procent van de Golf-verkopen en in Duitsland zelfs voor 60 procent, aldus Osterloh. Volkswagen heeft aangekondigd extra toeleveranciers aan zich te binden voor de accu’s.

De afgelopen tijd worden veel autobouwers getroffen door een tekort aan chips. Toen de coronacrisis toesloeg en ze fabrieken tijdelijk moesten sluiten, verlaagden ze bestellingen bij chipbouwers. Tegelijkertijd steeg de vraag naar laptops en mobiele telefoons, waardoor de chipbouwers veel chips voor dat soort apparaten zijn gaan bouwen. Nu de automarkt weer aantrekt, staan de automakers achteraan de rij met hun bestellingen.