Autodealers: showroom niet te vergelijken met winkelpand

Een showroom voor auto’s is niet te vergelijken met een winkelpand, zegt autobranchevereniging BOVAG in aanloop naar de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen van dinsdag. Daarom pleit de vereniging voor het organiseren van proefritten en een verkoopgesprek op afspraak. “Dat zou een mooie eerste stap zijn”, aldus een woordvoerder.

De woordvoerder benadrukt dat een auto kopen voor de coronapandemie ook al grotendeels op afspraak gebeurde. “Je loopt niet zomaar een showroom in en zegt: doe mij die maar.”

Mensen die er lopen hebben zich al online georiĆ«nteerd en komen er om een auto te kopen, legt de woordvoerder uit. Consumenten die een auto willen kopen willen de auto in het echt zien en er ook een stukje mee kunnen rijden, zegt hij. “Dat is wat anders dan wanneer je bij de Action rondneust.”

Daarnaast is het volgens de vereniging in showrooms rustig. “Als er met een tijdslot een auto verkocht kan worden, zien wij niet wat het probleem zou kunnen zijn. Dat zou nu ook al kunnen met de voorzorgsmaatregelen zoals deze in het protocol staan: afstand houden, mondkapjes op en de andere hygiĆ«nemaatregelen.”