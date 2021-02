EU vertrouwt op tijdige afspraak vangstquota VK

De Europese visserijministers vertrouwen erop dat er voor eind maart een akkoord met het Verenigd Koninkrijk is over de definitieve vangstquota voor dit jaar. Dat verklaarde EU-commissaris Virginijus Sinkevicius (Visserij) na afloop van een digitaal overleg met de EU-ministers. Eind volgende maand verstrijken de voorlopig geldende quota.

Vlak voor kerst bereikte Brussel een overeenkomst met Londen over de toekomstige handelsrelatie na het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari. Over de visserij werd tot het laatste moment hard onderhandeld. Europese vissers krijgen volgens het brexit-akkoord nog zeker 5,5 jaar toegang tot de Britse wateren, maar gaan stapsgewijs tot een kwart minder vis vangen dan voorheen. De precieze quota voor 2021 voor de vangst van onder meer schol, tong en kabeljauw zijn echter nog niet vastgelegd.

“We hebben de afgelopen weken al twee onderhandelingsrondes met de Britten gehad”, aldus Sinkevicius. “We hebben er vertrouwen in dat we tegen eind maart een akkoord kunnen bereiken over de definitieve visrechten voor 2021”.