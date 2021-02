Hoop op versoepeling zorgt voor beperkt verlies Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen hebben maandag opnieuw een stapje terug gedaan, maar krabbelden wat op ten opzichte van de verliezen van eerder op de dag. Beleggers werden wat nerveus van de hogere rentes op obligaties en staatsleningen. Hogere marktrentes maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk. Tegelijkertijd was er optimisme over een mogelijke heropening van delen van de economie.

Bij de bedrijven die op het Damrak wel wonnen, waren veel banken en verzekeraars. Zo was Aegon koploper in de AEX met een plus van 2,9 procent en deden ook andere verzekeraars als NN Group (plus 2,7 procent) en ASR (plus 1 procent) het goed. Banken ABN AMRO (plus 1,4 procent) en ING (plus 0,1 procent) hoorden ook bij de stijgers.

Grootste verliezer was techinvesteerder Prosus met een min van ruim 4,1 procent, net iets meer dan maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 4,1 procent). Beleggers lijken dan ook wat voor te sorteren op snellere versoepelingen als gevolg van de vaccinaties nadat een Brits onderzoek liet zien dat het aantal ziekenhuisopnames door de vaccinaties sterk daalt. Ook kwam de Britse overheid met een stappenplan voor versoepelingen de komende maanden. Volgens de Duitse krant Bild heeft ook bondskanselier Angela Merkel al een plan om de lockdown in vier stappen af te bouwen.

Behalve Just Eat Takeaway werd bijvoorbeeld ook postbezorger PostNL (min 2,1 procent) stevig lager gezet in de MidKap. Winkelvastgoedfondsen als Unibail-Rodamco-Westfield en Eurocommercial Properties stegen juist met 2,4 en 2,66 procent, net als luchtvaartmaatschappij Air France-KLM (plus 1,3 procent) en sportschooluitbater Basic-Fit (plus 0,2 procent).

De AEX-index leverde uiteindelijk 1 procent in tot 671,75 punten. De MidKap ging 0,5 procent omlaag tot 992,26 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

In Londen kelderde G4S bijna 10 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat het Canadese beveiligingsbedrijf GardaWorld het overnamebod op zijn Britse branchegenoot niet wil verhogen.

De euro was 1,2157 dollar waard, tegenover 1,2135 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 61,07 dollar. Brentolie klom 2,7 procent in prijs tot 64,61 dollar per vat.