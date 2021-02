Huizenprijzen stegen in januari het meest in ruim twee jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in januari het meest gestegen in twee jaar. Eind 2019 leek de prijsstijging wat af te zwakken, maar sindsdien is die weer met een opmars bezig. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Afgelopen januari waren huizen gemiddeld 9,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, wat de hoogste groei is sinds november 2018. Nieuwbouwwoningen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt en zijn daarna alleen maar gestegen. Vergeleken met dat moment waren woningen in januari 58 procent duurder.

Ook wisselden begin dit jaar opvallend veel huizen van eigenaar, ongeveer 24.500. Dat is de hoogste stand in januari ooit en de grootste procentuele stijging in zes jaar, namelijk 40 procent.

“Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar afgeschaft en voor beleggers verhoogd naar 8 procent”, leggen de onderzoekers uit. “Dit heeft mogelijk invloed gehad op het aantal transacties in december en januari.”