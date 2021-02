Luchtvaartsector en chipbedrijven zetten Nikkei op winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de verkorte handelsweek. Vooral de luchtvaartmaatschappijen werden weer opgepikt door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis in Japan. Ook de chipbedrijven waren in trek dankzij sterke resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 30.156,03 punten en doorbrak daarmee een driedaagse verliesreeks. Dinsdag blijft de Japanse beurs dicht vanwege de verjaardag van de keizer. De luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines klommen rond 5 procent na de recente koersverliezen. Chipconcern Tokyo Electron dikte 6 procent aan in navolging van de koerswinsten onder Europese en Amerikaanse branchegenoten op vrijdag. De chipsector profiteert van de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld laptops en computers vanwege de lockdowns en het thuiswerken.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,3 procent lager. De Chinese centrale bank hield de belangrijke rentetarieven voor leningen met een looptijd van één en vijf jaar ongewijzigd op respectievelijk 3,85 en 4,65 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Internetconcern Alibaba zakte 1,7 procent in Hongkong. Volgens mediaberichten voert Peking de druk op financieel dienstverlener Ant Financial, een dochterbedrijf van Alibaba, verder op met nieuwe regels. Van de financieel toezichthouder moeten bedrijven die digitaal leningen aanbieden in samenwerking met banken, zelf 30 procent van de uit te lenen som inbrengen.