Ondernemer krijgt meer tijd voor definitieve aanvraag loonsteun

Ondernemers krijgen meer tijd om hun definitieve aanvraag voor loonsteun in te dienen. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) besloten op verzoek van de accountants. Het gaat om de eerste tranche van de NOW-subsidie.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) had om uitstel gevraagd omdat er onder meer nog inhoudelijke vragen waren over de regeling.

De NOW is een voorschotregeling voor steeds drie maanden. Daarna stelt het UWV op basis van de definitieve subsidieaanvraag vast op hoeveel geld de werkgever recht heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of terugvordering. De eerste NOW-tranche betrof de periode maart tot en met mei vorig jaar. Werkgevers hoeven de definitieve aanvraag nu pas op 31 oktober te hebben ingediend.

Alle werkgevers moeten hun definitieve aanvraag nu op dezelfde datum inleveren. Werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben, kregen eerder minder tijd. Door de aanpassing wordt de regeling voor het UWV volgens Koolmees “eenduidiger en beter uitlegbaar”.

Ook voor de andere tranches van de NOW – behalve de tweede – wordt de sluitingsdatum voor de definitieve aanvraag verruimd. Er zijn nu vijf NOW-tranches.

De NOW is een van de belangrijkste steunmaatregelen van het kabinet om het bedrijfsleven door de coronacrisis te helpen. Hierdoor kunnen werkgevers een flink deel van hun loonkosten terug krijgen. Vorig jaar gaf het kabinet zo’n 13 miljard euro uit aan de NOW.