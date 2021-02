Spotify breidt uit naar 80 nieuwe landen

Muziekstreamingdienst Spotify breidt uit naar tachtig nieuwe landen in Azië, Afrika en de Cariben. Daar komt de dienst in de komende dagen beschikbaar. Met de stap groeit het potentiële aantal klanten voor Spotify met 1 miljard mensen. Spotify maakte de uitbreiding bekend tijdens een eigen evenement.

Met de uitbreiding verdubbel het aantal landen waar het Zweedse bedrijf actief is zowat. Nu is Spotify te beluisteren in 93 landen. De muziekstreamingdienst heeft momenteel 345 miljoen gebruikers, maar daarvan komt minder dan een vijfde uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten. In die gebieden tezamen woont het merendeel van de wereldbevolking.

Spotify verdient nu nog het meeste geld aan abonnementen, maar wil met reclames zijn tweede inkomstenbron vergroten. Met name voor podcasts wil Spotify die mogelijkheid bieden. Het Zweedse bedrijf komt daarom met een eigen advertentienetwerk voor podcasts en ook mogelijkheden voor podcasts om zijn luisteraars een abonnement aan te bieden.

Investeerders zijn enthousiast over de verdere stappen van Spotify in de podcastmarkt. Ze hopen dat het bedrijf daar winst mee kan maken, aangezien de muziekstreamingmarkt nog altijd verliesgevend is.