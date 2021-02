Strukton helpt mee om Antwerpse ring compleet te maken

Bouwbedrijf Strukton werkt mee aan de werkzaamheden om de Antwerpse ringweg sluitend en volledig rond te maken. De Nederlandse onderneming heeft een contract getekend voor het afzinken van de nieuwe tunnel onder de rivier de Schelde. Dit zal naar verwachting in 2024 gebeuren.

Het Belgische project levert meer Nederlandse bedrijven werk op. Eerder maakten maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis en bouwer BAM al bekend betrokken te zijn. Hoeveel geld er is gemoeid met de opdracht voor Strukton, wordt niet naar buiten gebracht.

De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de zogeheten Oosterweelverbinding en zorgt dat de linker- en rechteroever van de Schelde met elkaar worden verbonden. De tunnel bestaat uit een landtunnel en een afzinktunnel met een totale lengte van 1,8 kilometer. Hiervoor worden volgens Strukton acht tunnelelementen gebouwd, elk met een gewicht van ongeveer 60.000 ton. Dat gebeurt in de haven van Zeebrugge. De tunnelelementen zullen vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen worden gesleept.