Verzekeraars Aegon en NN in kleine kopgroep rode AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs deed maandag een stevige stap terug. De stijgende rentes op de obligatiemarkten zorgden voor nervositeit bij beleggers. De koersen van obligaties, die in tegengestelde richting bewegen van de rente, staan onder druk door de vooruitzichten van een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Hogere marktrentes maken aandelen als belegging echter minder aantrekkelijk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent lager op 669,41 punten. Aegon en NN Group behoorden tot de kleine kopgroep bij de hoofdbedrijven op het Damrak met plussen tot 0,8 procent. De verzekeraars profiteren juist van hogere rentes aangezien hun verdienmodel sterk afhankelijk is van de rentetarieven.

Galapagos was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,3 procent. RBC verlaagde het koersdoel voor de biotechnoloog. Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgden op de voet met minnen rond 3 procent. Telecomconcern KPN was koploper met een winst van 0,9 procent.

De MidKap daalde 0,6 procent tot 991,05 punten. Chipbedrijf Besi (plus 1,3 procent) zette de opmars voort. Analisten van ING en Berenberg hebben hun koersdoelen flink opgeschroefd in een reactie op de sterke resultaten die Besi vrijdag bekendmaakte. Fugro (min 0,4 procent) ging verder omlaag. De bodemonderzoeker zakte vrijdag al bijna 7 procent na tegenvallende resultaten. Postbedrijf PostNL was hekkensluiter met een min van 2 procent.

De Londense FTSE-index verloor 0,5 procent. De Britse premier Boris Johnson wil eind juli alle volwassenen in het land hebben inge├źnt tegen het coronavirus en zal later op de dag het stappenplan bekendmaken voor een gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen. De DAX in Frankfurt zakte 0,5 procent. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft volgens de krant Bild een plan om de lockdown in vier stappen af te bouwen. De beurs in Parijs daalde ook 0,5 procent.

In Londen kelderde G4S bijna 10 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat het Canadese beveiligingsbedrijf GardaWorld het overnamebod op zijn Britse branchegenoot niet wil verhogen. Continental zakte 2 procent in Frankfurt. De Duitse bandenfabrikant keert geen dividend vanwege het nettoverlies in het coronajaar 2020.

De euro was 1,2127 dollar waard, tegenover 1,2135 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 59,65 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 63,40 dollar per vat.