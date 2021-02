Beurs Hongkong stevig vooruit in hogere regio, Nikkei gesloten

De aandelenbeurs in Hongkong liet dinsdag een stevige winst zien. Ook op de meeste andere markten in de Aziatische regio was de stemming positief, ondanks de overwegend lagere slotstanden op Wall Street. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Japan gesloten bleef vanwege de verjaardag van de keizer. Daarnaast werd uitgekeken naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen in het Congres.

De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter in de regio en noteerde tussentijds 1,7 procent in de plus. De beursgraadmeter in Shanghai klom 0,4 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,9 procent bij. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent.

HSBC dikte 1,1 procent aan in Hongkong. De Britse bank die veel activiteiten heeft in Azië, zag de winst in coronajaar 2020 minder sterk dalen dan gevreesd. Ook keert de bank weer dividend uit. De Aziatische technologiebedrijven lieten een gemengd beeld zien, na het zware koersverlies van 2,5 procent van de belangrijke Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De Chinese webwinkel Alibaba zakte 1,4 procent en de fabrikant van mobiele telefoons Xiaomi verloor 2,4 procent. Technologiebedrijf Tencent won daarentegen 0,5 procent. In Zuid-Korea zakte techconcern LG Electronics 4 procent, terwijl concurrent Samsung 0,1 procent wist te winnen.