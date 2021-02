Economie kromp vorig jaar sterkst in Noord-Holland en Groningen

De economie is van alle provincies vorig jaar het sterkst gekrompen in Noord-Holland. Ook in Groningen en Limburg kromp de economie bovengemiddeld hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Noord-Hollandse economie werd zo’n 7 procent kleiner in coronajaar 2020. In Groningen ging het om ongeveer 5 procent en in Limburg om zo’n 4 procent. In heel Nederland kromp de economie met 3,8 procent, becijferde het statistiekbureau al eerder.

Noord-Holland werd vooral getroffen door veel minder vliegverkeer op Schiphol en minder toerisme. De afname in Groningen was vooral te wijten aan de verminderde gaswinning en dus minder coronagerelateerd. In de meeste provincies lag de krimp rond de 3 procent.

Flevoland was met een krimp van circa 2 procent een positieve uitschieter. Met name goed presterende leasebedrijven hadden daar effect op, maar ook hebben zwaar getroffen sectoren als horeca en toerisme in Flevoland een kleiner aandeel in de economie van de jongste provincie van Nederland.

Op regioniveau werd Haarlemmermeer, waar Schiphol in ligt, hard getroffen met een krimp van zo’n 18 procent. Ook Amsterdam, waar veel toerisme wegviel, deed het met een krimp van ongeveer 7 procent slecht. De regio rond Delfzijl kromp maar met 1 procent en presteerde daarmee het best van heel Nederland.