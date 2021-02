Grote investeerders willen eerlijke verdeling coronavaccins

Een groep van ongeveer 150 grote internationale investeerders, waaronder de Nederlandse verzekeringsconcerns Achmea en Aegon, roept de farmaceutische industrie en wereldleiders op om coronavaccins effectief, eerlijk en rechtvaardig te verdelen. In veel arme landen is namelijk nog niet begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus.

De partijen hebben gezamenlijk een beheerd vermogen van meer dan 14.000 miljard dollar. Van de 128 miljoen doses die tot dusver zijn toegediend, werd ruim driekwart in tien rijke landen gegeven, samen goed voor 60 procent van de wereldeconomie. In 130 landen, met samen 2,5 miljard mensen, is nog geen enkel vaccin toegediend, zeggen de investeerders.

“Veel arme landen hebben momenteel onvoldoende toegang tot de ontwikkelde vaccins. Dit heeft een grote impact op miljarden mensen over de hele wereld en vergroot ook de kans op mutaties. Betere toegang tot vaccins voor deze landen is dus belangrijk om Covid-19 wereldwijd onder controle te krijgen. Ook in economisch opzicht is dit van belang. De mondiale economie lijdt mogelijk een verlies van 9,2 biljoen dollar als de toegang tot vaccins voor arme landen niet wordt verbeterd”, schrijft Achmea.

De leiders van de twintig rijkste industrielanden worden nu opgeroepen om de zogenoemde ACT-Accelerator te ondersteunen. De ACT-Accelerator is een samenwerkingsverband van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Bill & Melinda Gates Foundation en de Wereldbank, met als doel om wereldwijd toegang tot vaccins te organiseren.

Verder worden farmaceuten gevraagd licenties te geven aan ontwikkelingslanden en deze te ondersteunen bij de productie van vaccins. Daarnaast staan de ondertekenaars open voor nieuwe financieringsvormen voor het bestrijden van corona, bijvoorbeeld via zogenoemde ‘vaccins bonds’. Met dat geld zouden dan bijvoorbeeld vaccinatiecampagnes in arme landen gefinancierd kunnen worden.