KPN en Adyen hard onderuit in lagere AEX

De aandelen van KPN en Adyen gingen dinsdag in de uitverkoop op de Amsterdamse beurs. KPN stond onder druk door het nieuws dat een grootaandeelhouder van het bedrijf een obligatielening gaat uitgeven, die kan worden omgezet in aandelen van het telecombedrijf. Betaalbedrijf Adyen ging onderuit door berichten dat een investeerder een groot pakket aandelen wil verkopen.

De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers keken vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Powell zal waarschijnlijk bevestigen het huidige stimuleringsbeleid zo lang als nodig ongewijzigd te laten om de economie en de inflatie aan te jagen. Ook hielden beleggers de rentes op de obligatiemarkten in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 663,78 punten. KPN zakte ruim 5 procent in de hoofdindex. Het Mexicaanse telecombedrijf América Móvil wil voor 2,2 miljard euro aan obligatieleningen uitgeven die kunnen worden omgezet in aandelen KPN. América Móvil is een grootaandeelhouder van KPN.

Adyen was hekkensluiter met een verlies van 6 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil een niet nader genoemde vroege investeerder in het betaalbedrijf 450.000 aandelen verkopen, ofwel zo’n 1,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Op basis van de slotkoers op maandag zou het gaan om een bedrag van 968 miljoen euro. Ook de chipbedrijven ASMI en ASML stonden in de staartgroep met minnen tot 2,9 procent, na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

De MidKap zakte 0,4 procent tot 988,26 punten en de DAX in Frankfurt daalde 0,5 procent. Parijs klom 0,2 procent. Londen steeg 0,3 procent. De Britse premier Boris Johnson heeft een stappenplan gepresenteerd voor de afbouw van de coronamaatregelen in Engeland. De hoop is dat mensen tegen eind juni weer normaal kunnen leven. Internationaal reizen wordt niet eerder dan 17 mei toegestaan.

De luchtvaartmaatschappijen reageerden positief op de plannen van de Britse regering om de lockdown te versoepelen. IAG, het moederbedrijf van British Airways, steeg 8 procent en easyJet klom 10 procent. Reisbureau TUI werd 6 procent meer waard. In Amsterdam won Air France-KLM 4 procent.

De euro was 1,2162 dollar waard, tegenover 1,2157 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 62,40 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 66,05 dollar per vat.