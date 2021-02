Tech verliest fors op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met aanzienlijke verliezen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Techfondsen gingen opnieuw hard omlaag, nu het rendement op staatsobligaties de laatste weken hard is gestegen. Daardoor slaat de twijfel toe of de technologiebedrijven, die fors in waarde zijn gestegen, niet te duur zijn geworden.

Apple, het zwaargewicht van de techgraadmeter Nasdaq, verloor 2,3 procent. Techgiganten Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft gaven tot ruim 2 procent prijs. De Nasdaq zelf verloor 2,5 procent tot 13.169 punten.

De Dow-Jonesindex stond na enige minuten handelen 0,4 procent lager op 31.412 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,1 procent tot 3.837 punten.

Op de financiële markten gaat de aandacht uit naar de verklaring die Federal Reserve-president Jerome Powell later op de dag voor het Congres aflegt. Hij zal naar verwachting benadrukken dat het monetaire stimuleringsbeleid tegen de coronacrisis nog nodig zal blijven. Daarbij moet hij ook een antwoord formuleren op zorgen over toekomstige inflatie, als delen van de economie na de pandemie weer opengaan.

De bitcoin daalde hard, na kritische opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Ze noemde de cryptovaluta inefficiënt. Daarnaast zijn beleggingen in de digitale munt erg speculatief, waarschuwde de voormalige centralebankvoorzitter. Op de site CoinMarketCap.com, die cryptokoersen van verschillende platforms bijhoudt, stond de bitcoin bijna 11 procent lager dan een etmaal geleden.

De beursgenoteerde ‘delvers’ van bitcoins Riot Blockchain en Marathon Patent verloren respectievelijk 27 procent en 26 procent van hun beurswaarde. Ook autofabrikant Tesla, dat onlangs 1,5 miljard dollar in bitcoins stak, ging 11 procent omlaag. Daarmee zijn aandelen van de maker van elektrische voertuigen alle sinds de jaarwisseling geboekte winst weer kwijt.

De euro was 1,2143 dollar waard, tegenover 1,2157 euro een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 61,02 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 64,83 dollar per vat.