Verklaring Fed-baas Jerome Powell staat centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen zijn de ogen dinsdag vooral gericht op Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident legt later op de dag een verklaring af voor het Congres over het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed). Powell zal waarschijnlijk bevestigen het huidige stimuleringsbeleid zo lang als nodig ongewijzigd te laten om de economie en de inflatie aan te jagen. Ook houden beleggers de rentes op de obligatiemarkten in de gaten.

Op het Damrak lijkt de AEX-index op basis van de openingsindicatoren licht lager te openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. De Europese technologiebedrijven zullen mogelijk onder druk staan in navolging van de forse koersverliezen onder grote Amerikaanse branchegenoten als Apple, Amazon en Microsoft. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor 2,5 procent lager.

De Britse premier Boris Johnson heeft een schema gepresenteerd voor de afbouw van de coronamaatregelen in Engeland. Het begint op 8 maart met de heropening van de scholen en universiteiten. De hoop is dat mensen tegen eind juni weer normaal kunnen leven. Niet-essentiƫle winkels en kappers kunnen volgens het stappenplan vanaf 12 april hun deuren weer openen. Internationaal reizen wordt niet eerder dan 17 mei toegestaan. Dan zouden ook de hotels, pubs en restaurants onder voorwaarden weer open kunnen.

Aan het overnamefront lijkt de miljardenovername van optiekketen GrandVision door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica aan een zijden draadje te hangen. Dit meldde Het Financieele Dagblad op basis van uitspraken van advocaat Jeroen Kortmann van Stibbe namens EssilorLuxottica.

Ook Adyen staat in het nieuws. Volgens persbureau Bloomberg wil een niet nader genoemde vroege investeerder in het betaalbedrijf 450.000 aandelen verkopen, ofwel zo’n 1,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Op basis van de slotkoers op maandag van 2152 euro per aandeel zou het om een bedrag gaan van 968 miljoen euro.

Het aandeel Heineken zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor de bierbrouwer terug. In Londen gaat de aandacht uit naar HSBC. De Britse bank die veel activiteiten heeft in Aziƫ, zag de winst in coronajaar 2020 minder sterk dalen dan gevreesd. Ook keert de bank weer dividend uit.

De euro was 1,2172 dollar waard, tegenover 1,2157 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 62,51 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 66,26 dollar per vat.