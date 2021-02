Nieuwe baan voor weggestuurde topman Tata Steel Nederland

De vorig jaar aan de kant gezette topman van Tata Steel Nederland, Theo Henrar, krijgt een nieuwe baan. Hij wordt voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

“Als ambassadeur van de industrie is dit een heel mooi vervolg van mijn carri√®re”, zegt hij. Henrar zal op 17 juni de leiding overnemen van de huidige voorzitter, voormalig VVD-politicus Ineke Dezentj√© Hamming.

Eerder werkte hij meer dan drie decennia bij het bedrijf achter het hoogovencomplex in IJmuiden. Zijn onverwachte vertrek bij Tata Steel zorgde vorig jaar voor veel ophef omdat hij bekend stond als een voorvechter van de Nederlandse belangen bij de top van het moederconcern in India. Die wilde een flinke reorganisatie doorvoeren. Maar Henrar had met de vakbonden afspraken gemaakt, waardoor er bij de Nederlandse tak van het bedrijf lange tijd geen gedwongen ontslagen mochten vallen.

Henrar is ook al voorzitter van de raad van toezicht van zorg-, revalidatie- en onderwijsinstelling Heliomare. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van commissarissen van Zeehaven IJmuiden.