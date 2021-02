Rentezorgen en inflatievrees houden beurzen in greep

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich woensdag op voor een nieuwe grillige handelsdag. De markten blijven in de greep van de zorgen over de oplopende rentes op de obligatiemarkten en de vrees dat het economische herstel zal leiden tot een sterke inflatie. Beide factoren maken aandelen minder aantrekkelijk.

Op het Damrak lijkt de AEX-index op basis van de openingsindicatoren lager te openen, na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met verliezen beginnen. Op het Damrak verwerken beleggers nog de resultaten van informatieleverancier Wolters Kluwer. Na de slotbel geven industrieel toeleverancier Aalberts en metalengroep AMG een kijkje in de boeken.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell trachtte dinsdag de zorgen over de rente en inflatie weg te nemen. Powell liet tijdens een hoorzitting voor het Congres weten geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen als gevolg van de miljarden die de Fed in de economie pompt. De centrale bankier ziet dan ook geen reden om het stimuleringsbeleid, dat voor erg lage rentes zorgt, te temperen.

In Duitsland neemt het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal weer toe, na een paar dagen van dalingen. Het Robert Koch Instituut meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag werd gemeld. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij ruim 2,4 miljoen personen vastgesteld.

In Londen staat AstraZeneca in het nieuws. Volgens persbureau Reuters heeft de Brits-Zweedse farmaceut Brussel gewaarschuwd dat de levering van de vaccins aan de EU ook in het tweede kwartaal zal tegenvallen, maar het bedrijf zegt dat het toch het beloofde aantal vaccins kan leveren. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte de vaccinfabrikant zijn toezeggingen ook al niet waar.

In Amsterdam blijft de blik gericht op KPN. Het aandeel zakte dinsdag 6 procent nadat América Móvil, dat een groot belang in het telecomconcern heeft, liet weten obligatieleningen te willen uitgeven die kunnen worden omgezet in aandelen KPN. Het Mexicaanse telecombedrijf heeft inmiddels met succes voor 2,1 miljard euro aan KPN-obligaties geplaatst bij institutionele beleggers buiten de VS.

Op de Brusselse beurs gaat de aandacht uit naar Solvay. Het Belgische chemieconcern liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten 500 banen te schrappen. Ook schroeft het bedrijf zijn kostenbesparingsdoelstellingen op.

De euro was 1,2157 dollar waard, tegenover 1,2151 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 61,31 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 65,23 dollar per vat.