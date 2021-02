‘Aanbod aan stageplekken verder afgenomen in coronajaar’

Het aanbod aan stageplekken is in het afgelopen jaar verder afgenomen, terwijl de vraag naar plekken om werkervaring op te doen juist flink is toegenomen. Volgens vacaturesite Indeed komt dit deels door de coronacrisis en deels door ontwikkelingen die al langer gaande zijn.

Er waren 3 procent minder stageplekken en de interesse hierin liep met 32 procent op, komt naar voren uit cijfers van het bedrijf. Over de afgelopen drie jaar bezien is het totale aanbod van plekken voor stagiairs met 5 procent geslonken.

“Werkgevers kampen in deze tijd met capaciteitsproblemen en zijn genoodzaakt andere prioriteiten te stellen”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. “Daarnaast hebben ze er nu natuurlijk nóg een grote uitdaging bij, nu wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat maakt begeleiding niet gemakkelijker.”

Ondanks de krapte op de stagemarkt zijn er volgens Indeed ook nog altijd werkgevers die moeite hebben om de juiste mensen te vinden voor bepaalde stages. Zo is het vinden van een geschikte kandidaat om stage te lopen als receptionist lastig.

