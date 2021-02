Aziatische beurzen trekken zich op aan opmerkingen Fed-baas

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio gingen donderdag flink vooruit. Beleggers trokken zich op aan de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Die sprak woensdag voor de tweede dag op rij voor het Amerikaanse Congres en verklaarde dat het nog twee tot drie jaar duurt voor de inflatiedoelstelling van de Federal Reserve is bereikt. De Fed-baas zei dinsdag al geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen.

Powell nam daarmee de vrees in de markt dat de centrale bank de rente zou gaan verhogen om de inflatie te beteugelen weg. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent hoger op 30.168,27 punten. Een dag eerder raakte de Japanse hoofdindex nog 1,6 procent kwijt. Vooral de bedrijven in de chip- en techsector werden opgepikt na de recente zware koersverliezen. Cameramaker Nikon behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 7 procent. Suzuki Motor verloor 3 procent. De 91-jarige voorzitter Osamu Suzuki van de Japanse automaker liet weten in juni met pensioen te gaan. Hij blijft wel aan als adviseur. Suzuki stond sinds 1978 aan het roer bij het autobedrijf.

Ook de Hang Seng-index in Hongkong veerde flink op na de forse verliesbeurt op woensdag en won dik 2 procent. De Britse bank Standard Chartered, die vooral actief is in Aziƫ, zakte ruim 2 procent in Hongkong na tegenvallende jaarresultaten. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent hoger. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas won 1,8 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

In Seoul kreeg de Kospi er meer dan 3 procent bij. De Zuid-Koreaanse centrale bank handhaafde het rentetarief en verzekerde ondanks de oplopende inflatie geen haast te hebben om het stimuleringsbeleid te versoepelen. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix, die woensdag aankondigde voor zo’n 3,6 miljard euro aan chipmachines te hebben besteld bij ASML, werd 8,8 procent hoger gezet.