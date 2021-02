Coronacrisis bezorgt moederbedrijf Telegraaf en NRC meer abonnees

Mediahuis, de eigenaar van onder meer NRC Handelsblad, De Telegraaf en regionale dagbladen, heeft door de coronacrisis een forse toename gezien in het aantal abonnees. Dat dankt het Belgische mediabedrijf naar eigen zeggen aan de omslag naar digitaal maar ook zeker aan de coronapandemie, waardoor mensen veel meer behoefte hadden aan nieuws.

Topman Gert Ysebaert zegt dat het coronajaar een kantelpunt was in de digitalisering van het printbedrijf, dat nu een digitaal bedrijf is geworden. Dat zorgt volgens hem voor een sterke basis voor groei. Verder bereikten volgens Ysebaert de nieuwsmerken meer mensen dan ooit tevoren. “Het afgelopen jaar maakte duidelijk dat in tijden van onzekerheid, mensen nog meer op zoek gaan naar accurate informatie en onafhankelijke journalistiek”, aldus het bedrijf.

Zo bekeken dagelijks 2,3 miljoen mensen de nieuwssites van het mediabedrijf tijdens het coronajaar. “Ongekend hoog”, aldus Mediahuis. Meer dan 1,1 miljoen mensen bekeken de nieuwsapps van het bedrijf. Dat is 10 procent meer ten opzichte van een jaar eerder. Ook groeide het aantal digitale abonnees hard en werden podcasts een vaste waarde in de journalistiek, zegt het bedrijf.

Eind 2020 stond de teller voor het totale aantal abonnees op 1,7 miljoen. Dat zijn abonnees in Nederland, België, Luxemburg en Ierland, maar ook de abonnees van NDC Mediagroep, de combinatie van Noord-Nederlandse regiokranten die Mediahuis vorig jaar overnam. In 2019 was nog een kwart van de abonnementen digitaal, nu is dat volgens het bedrijf één op de drie. Mensen nemen daar vaak ook een papieren weekendkrant bij. In Nederland was sprake van bijna een verdubbeling van het aantal digitale abonnementen.

De omzet van het bedrijf was vorig jaar 990,5 miljoen euro, tegen 857,9 miljoen euro in 2019. De winst van Mediahuis kwam uit op 58,6 miljoen euro, tegen 14,7 miljoen in 2019. De advertentie-inkomsten van nieuws- en andere media stonden door de coronacrisis wel onder druk en daalden afhankelijk van het merk en de markt met 10 tot 20 procent. De groei in digitale abonnementen en in e-commerce wisten deze daling deels goed te maken. Het Mediahuis verwacht wel dat de komende periode de druk zal aanhouden.