Hoop op herstel zichtbaar op Amsterdamse beurs

Bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis bepaalden donderdag de stemming op de Amsterdamse aandelenbeurs. Onder meer winkelvastgoedfondsen Unibail-Rodamco-Westfield (URW), Eurocommercial Properties en Wereldhave hoorden bij de grootste stijgers, net als luchtvaartconcern Air France-KLM. Beleggers lieten daarmee zien dat ze vertrouwen hebben in een sterk herstel en een spoedig einde van de coronacrisis.

De AEX-index raakte desondanks wel zijn eerdere winst kwijt en eindigde een fractie lager op 664,48 punten. Onder meer de daling van betalingsdienstverlener Adyen (min 2 procent) en bierbrouwer Heineken (min 1,7 procent) drukte op de hoofdindex aan het Damrak. URW kreeg er 3,5 procent bij en was daarmee de koploper. Ook dataleverancier Wolters Kluwer steeg flink, met 2,6 procent.

De MidKap hield nog wel winst vast en ging 0,6 procent omhoog tot 991,61 punten. Hier behoorden Eurocommercial Properties (plus 2,2 procent) en Air France-KLM (plus 1,9 procent) bij de grootste stijgers. Industrieel dienstverlener Aalberts was na het openen van de boeken met een min van 1,5 procent de hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven.

Metalenspecialist AMG steeg 7,8 procent bij de kleinere bedrijven. De gestegen vraag naar lithium dat in accu’s voor onder meer elektrische auto’s wordt gebruikt, deed het bedrijf goed.

Buiten Nederland doken de beurzen ook in de slotfase in de min. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. AB InBev zakte in Brussel 6,2 procent. De grootste bierbrouwer ter wereld voelde de coronacrisis behoorlijk in zijn resultaten. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. De eigenaar van biermerken als Jupiler, Leffe, Stella Artois en Hoegaarden verwacht dat dit jaar wel sprake zal zijn van herstel.

Chemieconcern Bayer zakte in Frankfurt 6,4 procent. Het Duitse chemieconcern leed in 2020 een verlies van 10,5 miljard euro. Het megaverlies is het gevolg van de miljardenschikkingen voor Amerikaanse schadeclaims rond onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

De euro klom tot 1,2228 dollar, van 1,2136 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 63,47 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 67,01 dollar per vat.