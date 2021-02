Twitter wil met meer reclame omzet in drie jaar verdubbelen

Techbedrijf Twitter wil zijn jaaromzet in de komende drie jaar verdubbelen tot 7,5 miljard dollar. Daarvoor kijkt het bedrijf vooral naar advertenties en het aantrekken van meer gebruikers. Ook denkt Twitter aan abonnementen op zijn twitter-app voor professionele gebruikers, Tweetdeck.

Om de advertentie-inkomsten op te voeren wil Twitter bijvoorbeeld het aantal dagelijkse gebruikers opvoeren van het huidige aantal van 192 miljoen naar 315 miljoen. Dan zou het bedrijf meer geld voor reclames kunnen vragen. Om die gebruikers te trekken moeten sommige gebruikers met veel volgers geld aan Twitter kunnen verdienen, denkt het socialemediabedrijf. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door gebruikers de mogelijkheid te geven een fooi te geven voor leuke tweets. Ook denkt Twitter aan het invoeren van ‘superlikes’, waarmee gebruikers tegen betaling hun favoriete Twitteraars kunnen volgen en dan ook exclusieve berichten van hen zien.

Verder wil Twitter, net als bijvoorbeeld Instagram en Facebook, bedrijven de mogelijkheid geven om zaken te verkopen via het socialenetwerk. Die plannen zijn nog wel in een “zeer vroeg stadium”.

Twitter ontvouwde zijn plannen tijdens een investeerdersdag. Eerder had Twitter al laten weten dat de groei van het aantal gebruikers is doorgegaan nadat het bedrijf toenmalig Amerikaans president Donald Trump begin dit jaar van Twitter had geweerd. Sommige kenners vreesden dat Twitter last zou krijgen van een massaal vertrek van Trump-fans.