Europese beurzen houden schade beperkt, AEX zakt dik 1 procent

De meeste Europese aandelenbeurzen wisten vrijdag de schade beperkt te houden, na de koersduikelingen op Wall Street en de Aziatische markten. Een sterke stijging van de rentes op de obligatiemarkten in de Verenigde Staten en Japan joeg beleggers schrik aan. Op de Europese obligatiemarkten bleven grote rentestijgingen echter uit. Rentes op staatsleningen met looptijden van tien jaar lopen al enige tijd op. Dit komt doordat beleggers rekenen op een sterk herstel van de coronacrisis. Een hogere rente maakt aandelen echter minder aantrekkelijk als belegging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent lager op 655,88 punten. Bijna alle 25 bedrijven in de hoofdindex stonden in het rood. De MidKap zakte 0,9 procent tot 982,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent.

IMCD (plus 1 procent) was de enige stijger in de AEX, dankzij goed ontvangen jaarcijfers. De chemicaliƫndistributeur zag de omzet in 2020 licht stijgen. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke resultaten met een goed einde van het jaar. Voor het lopende jaar geeft het bedrijf vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie echter geen concrete verwachting af.

Staalmaker ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdbedrijven, met een min van 2,8 procent. Biotechnoloog Galapagos en olieproducent Shell volgden met verliezen van 1,8 procent. De chipbedrijven ASMI en AMSL zakten 1,6 procent, na de zware koersverliezen in de Amerikaanse chipsector.

GrandVision daalde 1,6 procent. Het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish liet weten nog altijd achter de geplande miljardenovername door brillenconcern EssilorLuxottica te staan. De twee beoogde fusiepartners vechten sinds de uitbraak van de coronapandemie een juridisch conflict uit rond de overnamedeal.

In Londen steeg IAG bijna 5 procent. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia leed afgelopen jaar een miljardenverlies en waarschuwde dat de coronacrisis nog niet voorbij is. Beleggers hopen echter op een versoepeling van de internationale reisbeperkingen voor het belangrijke zomerseizoen. Concurrent Air France-KLM klom 3,5 procent in Amsterdam. In Brussel zakte Proximus 8,5 procent door tegenvallende vooruitzichten van het Belgische telecombedrijf.

De euro was 1,2125 dollar waard, tegenover 1,2228 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 63,07 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 66,42 dollar per vat.