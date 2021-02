Familie verkoopt sandalenmaker Birkenstock aan investeerder

De overname van de bekende Duitse sandalenmaker Birkenstock door investeringsmaatschappij L Catterton is rond. Eerder werd al bekend dat de familie achter het bijna 250 jaar oude merk op het punt stond om Birkenstock te verkopen aan de investeerder. Er werden geen financiële details gemeld over de deal, maar Birkenstock is naar verluidt 4 miljard euro waard.

De geschiedenis van het sandalenmerk gaat terug tot 1774, toen Johann Adam Birkenstock als schoenmaker werkte in de Duitse regio Hessen. De bekende Birkenstock-sandalen worden sinds de jaren zestig gemaakt. Tot het assortiment van Birkenstock behoren ook andere producten, waaronder riemen en tassen. Deze liggen wereldwijd in ongeveer negentig landen in de schappen.

L Catterton krijgt een meerderheidsbelang in Birkenstock. De investeerder wordt financieel gesteund door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). De investeringsmaatschappij van LVMH-topman Bernard Arnault doet mee met de overname van Birkenstock.