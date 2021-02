Minder auto’s en motoren verkocht in coronajaar

Auto- en motorverkopers hebben flink veel last gehad van de coronacrisis. Na vijf jaar groei daalde de omzet over heel 2020 met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna alle deelonderdelen van de auto- en motorsector hadden last van lockdowns en de sluiting van autofabrieken.

Importeurs, gespecialiseerde reparatie en de handel in onderdelen zagen de omzet in het tweede kwartaal door de eerste lockdown met 10 procent dalen. Importeurs werden als eerste getroffen door de sluiting van fabrieken in binnen- en buitenland, aldus het statistiekbureau.

In de hele autosector daalde de omzet in de maanden april, mei en juni met een kwart. In de drie maanden die daarop volgden was er weliswaar een herstel, maar de omzet bleef gelijk aan dezelfde periode van een jaar ervoor, zegt het CBS. Ook in het laatste kwartaal was er op jaarbasis geen noemenswaardige daling of stijging van de omzet.

In het vierde kwartaal van 2020, toen er opnieuw lockdowns werden afgekondigd, verkochten auto- en motorverkopers nagenoeg evenveel als in in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in de handel en reparatie van motoren en personenauto’s was hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam omdat reparaties en onderhoud nog wel toegestaan was. Showrooms moesten daarentegen sluiten.

Het vertrouwen van ondernemers in de autobranche was over heel 2020 negatief, vooral in het tweede kwartaal. Dat nam aan het begin van het vierde kwartaal enigszins toe, maar dat was voordat een nieuwe lockdown was afgekondigd. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2021 is het vertrouwen weer gekelderd.