Toeleverancier auto-industrie Neways schrapt nog meer banen

De Brabantse maker van elektronische componenten Neways schrapt honderd extra banen, bovenop de 250 arbeidsplaatsen waar in november al een streep door werd gezet. De reorganisatie is nodig door de afgenomen vraag naar elektronische onderdelen in de auto-industrie.

Neways grijpt voornamelijk in bij zijn Duitse activiteiten. In Nederland gaat het om tientallen banen. Een groot deel van de ontslagronde is inmiddels al wel afgerond door natuurlijk verloop en het inkrimpen van de flexibele arbeid. Financieel directeur Paul de Koning laat weten dat het hierbij om 200 arbeidsplaatsen gaat. “In totaal moet het bedrijf daardoor nog 150 banen schrappen in het aankomende jaar.”

Neways kreeg vorig jaar ruim 20 procent minder orders binnen vanuit de auto-industrie. Die branche kreeg namelijk flinke klappen door de coronacrisis. Wereldwijd moesten veel showrooms worden gesloten. Ook sloten autofabrikanten tijdelijk hun eigen fabrieken vanwege leveringsproblemen voor de productie.

De bestellingen uit de medische sector en chipindustrie bleven vorig jaar wel op peil bij Neways. De totale omzet daalde in 2020 met ruim 10 procent naar bijna 480 miljoen euro. Het bedrijf boekte daarnaast een nettoverlies van bijna 4 miljoen euro. Dat laatste komt vooral door kosten in verband met de reorganisatie.