Toeristische overnachtingen met 30 procent gedaald in 2020

Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is vorig jaar met 30 procent afgenomen naar 86,2 miljoen door de coronacrisis. Vooral bij hotels en groepsaccommodaties was een scherpe daling te zien. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode daalde het aantal overnachtingen bij campings en huisjesterreinen minder hard, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hotels en groepsaccommodaties zagen het aantal overnachtingen het meest teruglopen, met respectievelijk 47 procent en 55 procent. Voor de hotels komt dit vooral door een daling van het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten met 65 procent.

Het wegblijven van hotelgasten uit het buitenland was vooral goed te zien in de grote steden. Hotels in Amsterdam boekten 72 procent minder overnachtingen. Ook het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten in de hoofdstad daalde, dit nam af met 45 procent.

Campings en huisjesterreinen werden minder hard getroffen. Het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten steeg, omdat ze voor lange vakanties vaker voor binnenlandse bestemmingen kozen, mede door de mooie zomer. Omdat ze daar gemiddeld langer verbleven, nam het aantal overnachtingen met 10 procent toe. Deze toename was echter niet voldoende om de daling van het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten (min 42 procent) te compenseren.

De daling van het aantal overnachtingen van Nederlandse gasten op de huisjesterreinen was relatief klein, terwijl daar ook de buitenlandse gasten wegbleven.