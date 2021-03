Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra belangrijk

Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren. Door de crisis is 2020 voor veel mensen een jaar met grote veranderingen geweest, waarmee een extra check noodzakelijk is, waarschuwt de Belastingdienst.

De afgelopen tijd viel bij 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers de blauwe enveloppe op de mat, waarmee ze opgeroepen werden om aangifte te doen. Zij hebben daarvoor tot 1 mei de tijd, tenzij om uitstel wordt gevraagd. Dan ligt de deadline op 1 september. Iedereen die voor 1 april aangifte doet krijgt voor 1 juli bericht of er extra geld moet worden betaald of dat er geld wordt teruggestort. Vorig jaar kreeg de fiscus tussen 1 maart en 1 mei ruim 9,3 miljoen aangiften binnen.

De Belastingdienst heeft ook dit jaar weer veel gegevens vooraf ingevuld om het mensen makkelijker te maken. Ook wordt daarmee de kans kleiner dat er onbewuste fouten in de aangifte sluipen. “Het goed controleren van de gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk”, benadrukt de Belastingdienst.

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het volgens de fiscus nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Zo sloten in 2020 meer mensen dan ooit hun hypotheek over. Ook vroegen nog nooit zoveel mensen een hypotheek aan.

Door de coronacrisis kan er in 2020 voor veel mensen ook veel veranderd zijn, zoals verlies van inkomen. Het kan ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn hypotheekverstrekker heeft afgesproken. Dat kan weer van invloed zijn op de renteaftrek.

Voor ondernemers wordt in de aangifte rekening gehouden met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. De overbruggingsregelingen als TOZO en TOFA zijn al vooraf ingevuld in de aangifte. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen via de TOGS- en TVL-regelingen, die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen.

Volgens de Belastingdienst is het voor ondernemers belangrijk om tijdig aangifte te doen. Bij ondernemers die in 2020 meer kosten maakten dan dat er inkomen was, wordt dit automatisch verrekend met het positieve inkomen van de voorgaande drie jaar, waardoor alsnog belastinggeld kan worden teruggevraagd, waarmee ze financieel een steuntje in de rug kunnen krijgen.