Nederlanders kunnen weer belastingaangifte doen

Vanaf 1 maart kunnen miljoenen Nederlanders weer hun belastingaangifte doen bij de Belastingdienst. Ook ondernemers kunnen vanaf maandag de aangifte over 2020 invullen. Dit kan tot 1 mei.

Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. In 2020 deden voor 1 april 6 miljoen mensen aangifte, ongeveer evenveel als het jaar ervoor in dezelfde periode.

Mensen die vanwege de coronacrisis of om andere redenen later aangifte willen doen, kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel. Wie hulp nodig heeft kon tot voor de virusuitbraak nog een afspraak maken, maar sinds de coronacrisis geeft de Belastingdienst alleen telefonisch ondersteuning.

Voor 2020 zijn er vanwege het nieuwe Belastingplan wat veranderingen voor burgers en ondernemers. Zo is de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe regeling. Ook vervalt de korting die ondernemers kregen als ze onder een bepaald bedrag aan gerekende btw bleven.

Verder is de hypotheekrente vorig jaar verder afgebouwd als het inkomen meer is dan 68.507 euro. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken, waar dat een jaar eerder 49 procent was.