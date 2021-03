Alle nieuwe Volvo’s in 2030 elektrisch

De Zweedse automaker Volvo Cars wil in 2030 alleen nog maar elektrische modellen op de markt brengen. Die auto’s worden bovendien alleen maar online verkocht, zo hebben de Zweden bekendgemaakt. Daarmee wil het de aankoop van een auto simpeler maken. Dealers kunnen daarbij nog wel helpen, maar zijn er ook voor service en de aflevering van de auto’s.

Met de deadline van 2030 is het bedrijf ambitieuzer geworden dan enkele jaren geleden. In 2017 gaf Volvo aan in 2019 voor alle auto’s hybride opties te willen aanbieden en tot en met dit jaar vijf volledig elektrische modellen op de markt te willen brengen bij Volvo en dochtermerk Polestar samen. Dat doel is nog niet gehaald. Tot nu toe staat de teller op één volledig elektrische Volvo, de XC40 Recharge, en één elektrische Polestar, de Polestar 2. Volvo introduceert later dinsdag een nieuwe elektrische auto.

In 2025 moet dan de helft van alle verkochte auto’s al volledig elektrisch zijn. Eerder mikte Volvo op 1 miljoen verkochte elektrische auto’s in dat jaar.

Volvo is eigendom van het Chinese Geely Cars en zou met dat bedrijf gaan fuseren. Die samensmelting werd vorige maand afgeblazen. Wel willen Volvo en Geely nauwer gaan samenwerken, onder meer op het gebied van elektrisch rijden.

Steeds meer automakers kiezen ervoor om hun auto’s alleen online te verkopen, nadat Tesla daarmee begon. Zo gaf Volkswagen al aan zijn elektrische voertuigen alleen via internet te willen verkopen. Om de verkopen online echt eenvoudiger te maken gaat Volvo zijn auto’s in een paar configuraties aanbieden, waarbij de koper uit minder verschillende opties kan kiezen.