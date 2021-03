‘CO2-uitstoot in december alweer hoger dan jaar eerder’

Nadat de wereldwijde CO2-uitstoot aan het begin van de coronacrisis stevig daalde, lag die aan het einde van het jaar alweer boven het niveau van 2019. Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) werd in december 2 procent meer CO2 uitgestoten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat wordt volgens de organisatie veroorzaakt door economisch herstel in grote economieën, maar ook door een gebrek aan beleidsmaatregelen om gebruik van schone energie te promoten.

De stijging van de CO2-uitstoot gedurende het coronajaar is volgens IEA-directeur Fatih Birol “een waarschuwing dat er wereldwijd niet genoeg wordt gedaan om de overstap naar schone energie te versnellen”. “Als overheden geen vaart maken met het juiste energiebeleid, dan kan de historische kans worden verkwanseld om van 2019 het piekjaar voor wat betreft de uitstoot van broeikasgassen te maken.” Birol wijst erop dat 2020 aanvankelijk hoop bood, maar de uitstootcijfers tonen volgens hem inmiddels aan dat iedereen weer zijn normale gang gaat.

Zo stootte China vorig jaar 0,8 procent meer CO2 uit dan in 2019 en stootte India vanaf september meer uit dan een jaar eerder. In Brazilië gebeurde dat in het slotkwartaal. De CO2-emissie in de Verenigde Staten daalde door de coronacrisis met 10 procent, maar benaderde in december de hoeveelheden van een jaar eerder. Ook in de Europese Unie daalde de CO2-uitstoot met ongeveer een tiende.

Op jaarbasis werd er in 2020 zo’n 2 miljard ton CO2 minder uitgestoten dan een jaar eerder. Ongeveer de helft daarvan werd veroorzaakt door minder verkeer op de wegen en minder luchtvaart. Het IEA verwacht dan ook dat de uitstoot weer snel omhoog gaat zodra de ergste coronabeperkingen achter de rug zijn. De recordgroei van het aantal elektrische voertuigen op de weg is niet voldoende om dat weer op te vangen.