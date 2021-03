Lockdown en hogere omzetbelasting raken Duitse winkelverkopen

Winkelbedrijven in Duitsland gaan gebukt onder de coronamaatregelen. Behalve de sluiting van de niet-essentiële winkels kampen de retailers evenwel ook met het weer verhogen van de omzetbelasting, die vanwege de crisis eerder juist tijdelijk was verlaagd. Vooral ondernemers in de modebranche hebben het zwaar.

Volgens het Duitse statistiekbureau daalden de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in januari met 4,5 procent op maandbasis. De daling was daarmee veel sterker dan de 0,3 procent waar economen in doorsnee rekening mee hielden. De daling volgt op een afname van een maand eerder van 9,1 procent. Op jaarbasis werd in januari bijna 9 procent minder omgezet.

Sinds 16 december zijn veel winkels in Duitsland dicht. Verder deden veel consumenten in de laatste weken van 2020 grote aankopen vanwege de tijdelijke regeling rond de omzetbelasting, om zo geld uit te sparen.

In de modebranche was de daling van de omzet op jaarbasis 76,6 procent. Daartegenover gaven Duitsers 4,3 procent meer uit aan levensmiddelen in supermarkten en buurtwinkels. De onlinebestedingen stegen met bijna een derde.

Op woensdag praat de regering-Merkel over het al dan niet versoepelen van de maatregelen. De huidige maatregelen zijn tot zeker 7 maart van kracht.