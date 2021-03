Reorganiserend FrieslandCampina presenteert jaarcijfers

FrieslandCampina brengt dinsdag zijn jaarresultaten naar buiten. Het zuivelconcern gaat flink gebukt onder de coronacrisis. Zo waren de melk- en zuivelprijzen vorig jaar direct na het uitbreken van de pandemie drastisch gedaald. Daarnaast heeft de coöperatieve onderneming last van het wegvallen van leveringen aan horeca en cateraars.

Volgens topman Hein Schumacher was het bedrijf door de crisis in een “perfecte storm” beland, zo liet hij in november weten. FrieslandCampina kondigde toen ook aan circa duizend banen te schrappen. Dat betrof besparingsmaatregelen die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, maar vanwege de crisis heeft het bedrijf ze eerder in gang gezet. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.

Voor vakbond FNV kwam de reorganisatie onverwacht. “Ik had dit niet zien aankomen”, zei FNV-bestuurder Ron Vos destijds. Toch begreep hij dat er ingegrepen moest worden. “Door de coronacrisis zijn we niet allemaal minder melk gaan drinken. Maar bij FrieslandCampina wordt het geld niet verdiend met pakken melk. Ze moeten het meer hebben van bijvoorbeeld babymelkpoeder en levering aan de horeca. Daar gaat het nu slechter mee.”