Techbedrijf CM.com neemt maker kassasystemen PayPlaza over

Het Bredase technologiebedrijf CM.com heeft een akkoord bereikt over de overname van PayPlaza. Het beursgenoteerde CM.com betaalt 10 miljoen euro voor het bedrijf dat moderne kassasystemen heeft ontwikkeld die onder meer worden gebruikt in de winkels van Zeeman, in de horeca en bij verschillende overheidsinstanties zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van CM.com is bekend dat het verder wil groeien op het gebied van betaalverwerking. Het bedrijf is met zijn cloudsoftware vooral gespecialiseerd in klantcontact, maar verwerkte ook al betalingen online. Volgens CM.com-topman Jeroen van Glabbeek is er steeds meer vraag naar geïntegreerde betaaloplossingen, zoals mobiele pin-terminals.

PayPlaza, dat in Nederland een eigen sterke groei kent, hoopt onder de vleugels van CM.com ook internationaal sneller uit te kunnen breiden. Daarbij ziet het bedrijf kansen in de toenemende vraag naar zelfkassa’s en mobiele betaaloplossingen in winkels, in de horeca en bij bezorgdiensten.