Vergaderdienst Zoom wint op vlak Wall Street

Vergaderdienst Zoom Video was dinsdag in de eerste handelsminuten een sterke stijger op Wall Street. Kwartaalcijfers van het snel gegroeide technologiebedrijf vielen goed bij beleggers, die er bemoedigende signalen over de te verwachte omzet na coronajaar 2020 in zagen. De belangrijkste graadmeters voor de New Yorkse beurzen openden nagenoeg vlak na de de stevige winsten een dag eerder.

Het aandeel van Zoom Video werd bijna 5 procent meer waard. Het bedrijf behaalde in het slotkwartaal van het jaar een hogere winst en omzet dan analisten in doorsnee hadden verwacht, waarmee de omzet over heel het afgelopen jaar het viervoudige was dan dat van een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde ervan dat werknemers wereldwijd van de een op de andere dag op afstand van kantoor moesten werken.

De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 31.537 punten. De brede S&P 500, die maandag de sterkste eendaagse stijging sinds juni neerzette, noteerde nagenoeg vlak op 3.899 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.540 punten.

De winsten van een dag eerder werden ingegeven door optimisme over vaccinactieprogramma’s tegen het nieuwe coronavirus. Daarnaast was er een pauze in de opmars van rendement op staatsobligaties van de voorbije dagen, waardoor beleggers ook weer meer vertrouwen hadden in aandelen van snelgroeiende techbedrijven.

Winkelketen Target kwam ook met cijfers en verraste met de verkoopcijfers in het belangrijke feestdagenseizoen. Daarbij deed het concern goede zaken met de bezorg- en besteldienst. Het aandeel won 2,1 procent.

Aandelen van het Chinese NIO, dat elektrische auto’s maakt, reageerden ook sterk op het handelsbericht dat voor het openen van de beurzen verscheen. Ondanks een sterk gestegen omzet kelderde het bedrijf ruim 9 procent, mede door een groter dan verwacht verlies.

Merck won 1,1 procent. Het Amerikaanse farmaconcern gaat naar verluidt helpen bij de productie van het coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J).

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder tot 60,88 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent tot 63,86 dollar per vat. De euro was 1,2038 dollar waard, tegenover tegen 1,2049 dollar een dag eerder.