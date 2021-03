Winst zuivelconcern FrieslandCampina keldert door coronacrisis

De winst van zuivelconcern FrieslandCampina is vorig jaar fors gedaald als gevolg van de coronacrisis. Ook kampte het bedrijf met hoge reorganisatiekosten. Vanwege de pandemie besloot FrieslandCampina eerder al om veel banen te schrappen.

Onder de streep hield de onderneming 79 miljoen euro over, bijna 72 procent minder dan een jaar eerder. Volgens topman Hein Schumacher leidt dit ertoe dat het coöperatieve bedrijf niet zoals gebruikelijk nog een nabetaling kan doen aan aangesloten melkveehouders. Ook worden er geen ledenobligaties uitgegeven. “Een enorme domper voor onze leden”, geeft hij aan.

FrieslandCampina hield de omzet met meer dan 11 miljard euro wel aardig op peil, mede door flink toegenomen onlineverkopen. Maar daar stond het wegvallen van lucratieve leveringen aan horeca en cateraars tegenover. Direct na het uitbreken van de pandemie gingen de melk- en zuivelprijzen bovendien hard omlaag. Ook had het bedrijf last van een sluiting van de grens tussen China en Hongkong. Over de hele linie kwamen de marges hierdoor een stuk lager uit.

De onderneming kondigde in november al aan zo’n duizend banen te schrappen. Dat betrof besparingsmaatregelen die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, maar vanwege de crisis heeft het bedrijf ze eerder in gang gezet. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren.

De crisis zat afgelopen jaar ook de duurzaamheidsambities van FrieslandCampina in de weg. De virusuitbraak zorgde namelijk voor fluctuaties in de productie en daardoor kon er minder efficiënt met energie worden omgegaan. Ook werd er was er door veranderde vraag vanuit de markt meer met niet-recyclebare verpakkingen gewerkt.

Wel slaagde FrieslandCampina erin om meer gebruik te maken van groene stroom. Zo’n 3000 aangesloten boeren wekken inmiddels zelf ook groene stroom op door middel van zonnepanelen, zogeheten mono-mestvergisters of kleine wind­molens. De uitstoot van broeikasgassen op de melkveebedrijven daalde door de bank genomen licht.

Milieudefensie had onlangs nog kritiek op het klimaatbeleid van FrieslandCampina. Volgens de milieuorganisatie zou de groei waar het concern op inzet leiden tot meer uitstoot van broeikasgassen. Maar FrieslandCampina benadrukt dat het al in 2010 doelen heeft opgesteld om klimaatneutraal te groeien naar 2020. Daar is de onderneming naar eigen zeggen in geslaagd. In 2050 wil het bedrijf netto klimaatneutraal zijn.