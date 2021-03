EU wil Britten juridisch aanpakken voor schenden brexitafspraken

De Europese Unie overweegt juridische stappen te zetten tegen het Verenigd Koninkrijk. Dit nadat de Britten eenzijdig een overgangsperiode met betrekking tot controles op voedselimporten naar Noord-Ierland hebben verlengd. Daarmee zouden de Britten in strijd handelen met de voorwaarden van het brexitakkoord.

Sinds het Britse vertrek uit de EU vorig jaar zijn de verhoudingen tussen de machtsblokken verzuurd. De partijen beschuldigen elkaar ervan te kwader trouw te handelen als het gaat om een deel van de brexitafspraken die betrekking hebben op het goederenverkeer naar Noord-Ierland.

De Britse regering verlengde een overgangsperiode voor bepaalde controles op door Noord-Ierse detailhandelaren ingevoerde landbouwproducten en levensmiddelen tot 1 oktober. Die stap was volgens Londen noodzakelijk om de vrije stroom van goederen naar de Britse regio te waarborgen.

In een verklaring uit de EU “grote bezorgdheid” over de maatregel die volgens Brussel neerkomt op een schending van de inhoudelijke bepalingen van het Noord-Ierse protocol. Dat is overigens het meest omstreden onderdeel van de het scheidingsakkoord. De Europese Commissie zal daarom reageren “in overeenstemming met de wettelijke middelen die zijn vastgesteld in de terugtrekkingsovereenkomst en de handels- en samenwerkingsovereenkomst”, aldus een verklaring.

Het lot van Noord-Ierland was het meest omstreden punt tijdens de brexitonderhandelingen. Londen stemde uiteindelijk in om de regio te laten aansluiten op de interne markt van de EU. Daardoor zijn in sommige gevallen controles nodig op bepaalde goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden verscheept.

De regeling heeft al tot problemen geleid voor het aanvullen van voorraden door bedrijven. Het was ook de bedoeling dat meer controles van kracht zouden worden wanneer op 31 maart de overgangsperiode afloopt.

De Britse premier Boris Johnson herhaalde woensdag zijn belofte om alles in het werk te stellen om de handel met Noord-Ierland na de brexit te verbeteren. Kort daarna kondigde zijn Noord-Ierse minister, Brandon Lewis, de verlenging van de overgangsperiode aan.