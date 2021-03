Nederlanders laten meer vermogen na door bezit eigen woning

Ruim 152.000 overleden Nederlanders hebben in 2018 in totaal voor 18,6 miljard euro aan eigen vermogen achtergelaten. Dat is 1,2 miljard meer dan in 2017. Belangrijkste reden voor de stijging is het feit dat meer mensen een eigen huis bezitten, dat ook nog eens in waarde is gestegen, zo komt woensdag naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De partner en kinderen profiteren het meest van nagelaten vermogen.

Gemiddeld heeft een overledene in 2018 24.800 euro aan vermogen achtergelaten. Dat was meer dan in 2017, maar 600 euro minder dan in het topjaar 2011. Ruim een kwart van de oudere overledenen liet een eigen huis na. De waarde daarvan was gemiddeld 151.000 euro, berekent het CBS.

In 2018 moesten 193.000 ontvangers van een erfenis daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst. Dat betekent dat zij een aanzienlijk bedrag in handen hebben gekregen. In totaal ging het om 11,5 miljard euro, waarover 1,3 miljard euro belasting is geheven. De partner erft het meest, maar kinderen erven het vaakst. Dat kan door testamentaire regelingen te treffen. Slechts 1 procent van alle nalatenschappen komt ten goede aan een maatschappelijk doel.

Sinds 2017 is het ook weer mogelijk om kinderen belastingvrij een ton te schenken voor de aankoop van een eigen huis. Daarvan is volgens het CBS ditmaal aanzienlijk minder vaak gebruikgemaakt dan in 2013 en 2014, toen de regeling ook bestond. De helft van de woningschenkingen sinds 2017 bedroeg minder dan 50.000 euro. Gemiddeld kregen kinderen 63.200 euro van hun ouders.

De cijfers van het CBS gelden tot en met eind 2018 en zijn voorlopig, omdat het vaststellen van een nalatenschap en de successie daarop een langdurig proces is. Ook de fiscale afwikkeling van een schenking kan wel drie jaar duren.