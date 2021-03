Socialmediaplatform Parler voert strijd tegen Amazon op

Het controversionele socialmediaplatform Parler voert zijn juridische strijd tegen techreus Amazon op. Parler beschuldigt Amazon van kwade trouw, nadat het platform verbannen werd van de servers van Amazon in de nasleep van de bestorming van het Amerikaanse Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump, een paar weken geleden.

Amazon Web Services zou volgens Parler de ban hebben gerechtvaardigd op basis van beschuldigingen waarvan de techonderneming zou hebben geweten dat deze vals waren. Dat blijkt uit een dinsdag ingediende klacht bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Washington.

“De werkelijke reden waarom Amazon besloot om zijn contract met Parler op te schorten of te beĆ«indigen was niet vanwege een vermeende schending van het contract, maar omdat Amazon niet wilde dat Parler een nieuw platform kon bieden aan conservatieve stemmen, waaronder Donald Trump”, zo valt te lezen in de aanklacht. Ook zou Amazon niet hebben gewild dat Parler de concurrentie aangaat met soortgelijke platforms zoals Twitter.

De aanklacht komt op dezelfde dag dat Parler een zaak die het had aangespannen bij een federale rechtbank in Washington vrijwillig introk. In januari weigerde de rechter in die zaak Parlers verzoek om Amazon te dwingen de ban van de site onmiddellijk op te heffen.

Het vooral bij uiterst rechts populaire Amerikaanse platform roemt zichzelf als het nummer 1-platform wereldwijd waarop je zonder censuur of ingrepen je mening kunt uiten. Er zouden ruim 20 miljoen gebruikers zijn. Na de aanval op het Capitool in Washington had Parler-webhost Amazon zijn medewerking gestaakt. Volgens Amazon deed Parler te weinig tegen oproepen tot geweld. Het platform kwam met Russische hulp weer online.

Amazon zegt in een reactie dat er geen grond is voor de beweringen van Parler.