Techbedrijven onder druk in AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Met name de minnen die bedrijven in de technologiesector lieten optekenen, zoals chipbedrijf ASMI, chipmachinemaker ASML en zorgtechnologiefonds Philips drukten op de graadmeter. Daartegenover stonden plussen van financiële fondsen, vermoedelijk vooruitgeholpen door de oplopende rentes.

De AEX-index sloot uiteindelijk vlak op 663,35 punten. De MidKap ging met een verlies van 0,1 procent de handel uit op 988,70 punten. Elders in Europa was het sentiment positief. Daarbij presteerde Londen met een plus van 0,9 procent van de belangrijkste graadmeters het beste. De voorjaarsbegroting van de Britse regering bevatte grotendeels de steunmaatregelen waar beleggers op hadden gehoopt.

De hoofdindex in Amsterdam werd aangevoerd door ING, gevolgd, door verzekeraars NN en Aegon met winsten tot 4,3. De laatste dagen is er sprake van oplopende rentes, wat doorgaans goed nieuws betekent voor financiële fondsen. Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) lijken ook geen haast te hebben met ingrijpen, ondanks dat het beleid van de ECB er vooral op gericht is om financieringscondities zo gunstig mogelijk te houden.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 2,3 procent. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway stond met ASMI, KPN, ASML en Philips in de staartgroep. Op de lokale markt klom Ctac 3,7 procent. Investeerder Value8 (plus 3,6 procent) heeft zijn belang in de automatiseerder flink uitgebreid.

De DAX in Frankfurt won 0,2 procent. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met de leiders van de Duitse deelstaten over de coronamaatregelen. Volgens Duitse media wil Merkel de lockdown verlengen tot 28 maart, maar mogelijk ook wat versoepelingen toestaan.

In Parijs zag Stellantis een eerdere winst verdampen en sloot nagenoeg vlak. Beleggers reageerden in eerste instantie positief op de eerste gezamenlijke resultaten van het fusiebedrijf van de automakers Peugeot en Fiat Chrysler. Het autoconcern, dat zijn hoofdkantoor heeft in Amsterdam, denkt de verkopen dit jaar op te kunnen voeren na de terugval in het coronajaar 2020. Concurrent Renault dikte 5 procent aan en in Frankfurt klom Volkswagen ook ruim 5 procent.

De euro was 1,2070 dollar waard, tegen 1,2077 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 61,35 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 64,17 dollar per vat.