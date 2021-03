Tegenvallend banenrapport ADP drukt sentiment op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat zorgde kort voor de openingsbel voor een ommekeer in het sentiment. Eerder leek een hogere opening in de maak na opmerkingen van president Joe Biden, die zei dat de Verenigde Staten tegen eind mei genoeg coronavaccin voorradig hebben om alle volwassenen in het land in te enten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 31.430 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3858 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 13.257 punten. Uit het rapport van ADP bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari minder sterk toenam dan verwacht. De stijging was ook minder dan een maand eerder.

Een dag eerder kleurden de graadmeters groen als gevolg van de politieke ontwikkelingen rondom het steunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar. Het is aan de Senaat om in meerderheid in te stemmen met de noodsteun. Grote banken als Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley bleven daardoor woensdag wel aan de goede kant van de score met winsten tot 2 procent.

Chipmaker Intel verloor in de openingsminuten 0,2 procent aan waarde. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van 2,2 miljard dollar aan schadevergoedingen wegens het schenden van patenten. Het gaat om één van de grootste schadevergoedingen ooit die in de VS zijn toegewezen in geschillen rond octrooien.

Oliemaatschappijen ExxonMobil en Chevron stegen tot 1,7 procent, geholpen door de oplopende olieprijzen. De verwachting is dat landen aangesloten bij oliekartel OPEC en diens bondgenoten later deze week zullen beslissen om de productie voorlopig niet op te voeren. Door de productie te beperken wilden de landen de olieprijzen stutten.

ExxonMobil maakte wel bekend zijn personeelsbestand in Singapore, waar het grootste olieraffinage- en petrochemische complex is gevestigd, met ongeveer 7 procent te willen inkrimpen. Dit vanwege “ongekende marktomstandigheden” als gevolg van de coronapandemie.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 60,84 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent tot 63,70 dollar per vat. De euro was 1,2054 dollar waard, tegenover tegen 1,2077 dollar bij het slot van de Europese beurzen.