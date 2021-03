Winkeliers mogen weer klanten ontvangen op afspraak

Winkeliers mogen weer klanten verwelkomen, maar alleen op afspraak. Veel Nederlanders kijken weer uit naar een bezoek aan hun winkel. Winkeliers melden dat er veel animo is voor afspraken bij winkels. Maar er zijn ook nog praktische problemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het optuigen van reserverings- en afspraaksystemen op de website.

Winkeliers gaven eerder wel aan teleurgesteld te zijn nog niet helemaal open te mogen. De maatregel biedt geen verlichting voor het overgrote merendeel van de winkels in Nederland, zei winkeliersvereniging INretail al. “De schade in de retail is ongekend groot en het openen van winkels is de enige echte oplossing”, aldus de organisatie. Dat winkels veilig open kunnen, zou bewezen zijn met protocollen die winkeliers na de virusuitbraak in maart hadden opgesteld.

Klanten moeten zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld voor een afspraak. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk aanwezig zijn. Het winkelbezoek moet minimaal tien minuten duren.