Grote banken gaan zich inspannen voor biodiversiteit

Grote banken als ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en BNP Paribas en vermogensbeheerders als Achmea en ASR gaan zich inzetten voor meer biodiversiteit. Ze sluiten zich met nog negen andere financiële instellingen aan bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Die vereniging, opgericht door onder meer ASN Bank en Triodos Bank, wil een gezamenlijke manier opstellen om te bepalen wat de invloed van hun investeringen is op de biodiversiteit en die invloed zo klein mogelijk te houden.

De biodiversiteit, de hoeveelheid verschillende planten en dieren die er zijn en verschillende ecosystemen zoals bossen en zeeën, staat onder druk door menselijk handelen. Het PBAF wijst op onderzoek dat stelt dat 1 miljoen planten- en diersoorten dreigen te verdwijnen. Veel grondstoffen en economische sectoren zijn juist afhankelijk van de variatie aan planten en dieren.

Als financiële instellingen investeren in bedrijven die bijvoorbeeld bossen kappen of veel vervuilende uitstoot hebben, heeft dat een negatieve impact op de biodiversiteit. Door daar een eenduidige rekenmethode voor op te stellen kunnen verschillende investeringen worden vergeleken en wordt het makkelijker om geld te steken in bedrijven die de minst negatieve invloed hebben.

Financiële instellingen kijken onder druk van de publieke opinie steeds kritischer naar hun investeringen. Op die manier willen ze bedrijven dwingen meer te doen om vervuiling en andere zaken die slecht zijn voor het milieu tegen te gaan.