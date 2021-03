Inflatie loopt op door duurdere benzine

De gemiddelde prijzen die Nederlanders voor producten of diensten betalen zijn in februari harder gestegen dan een maand eerder. Dat kwam vooral doordat ze bij de benzinepomp meer moesten afrekenen dan in januari.

Consumentengoederen en -diensten waren in februari 1,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari was de inflatie nog 1,6 procent.

Het statistiekbureau wijst voor die prijsstijgingen naar duurdere motorbrandstoffen, die meebewogen met de gestaag stijgende olieprijzen. Ook hogere energieprijzen en duurdere kleding duwden de inflatie omhoog.

Door de coronacrisis belandden de olieprijzen vorig jaar nog in een ongekend diep dal, doordat er veel minder vraag naar brandstof was. Nu dankzij vaccinatiecampagnes de vooruitzichten beter zijn, herstelt de prijs voor olie zich weer enigszins.

Volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode, waar woonkosten als huur niet in worden meegerekend, stegen de Nederlandse prijzen voor consumenten met 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee had ons land binnen de eurozone de hoogste inflatie.